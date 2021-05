RC Lens : Combien vaut Jonathan Clauss sur ce mercato ?

Un défenseur du RC Lens sur le départ à Milan ?

Plus qu’une révélation de la saison 2020-21 de Ligue 1, Jonathan Clauss a été l’un, voir le meilleur latéral droit de l’exercice dans l’élite. Auteur de 3 buts et 6 passes décisives en 33 matches de Ligue 1 sous le maillot du RC Lens, le joueur de 28 ans se révèle sur le tard, mais ses performances sont à ce point excellente, que selon L’Equipe, il a l’Inter Milan qui le suit.

L’Inter Milan s’intéresserait à Jonathan Clauss

Le club lombard penserait à lui, si Achraf Hakimi doit le quitter, pour le PSG. Lens le retiendra difficilement, mais le club nordiste s’en tirera plutôt à bon compte, sachant qu’il a payé 1,2 millions d’euros, le coût de son recrutement, l’été dernier, en provenance de l’Arminia Bielefeld, en Allemagne. Un an plus tard, il est valorisé à plus, par Transfermarkt et l’Observatoire du football, à près de 5 millions d’euros, de part et d’autre.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le RC Lens

Il ne reste que deux ans au contrat de Jonathan Clauss, mais le RC Lens doit pouvoir en tirer plus, compte tenu de l’intérêt que provoque son joueur. Le Strasbourgeois de naissance a paraphé trois ans de contrat avec les Sang et or, jusqu’en 2023. Cela lui rapporte 40 000 euros brut mensuels, selon les estimations de L’Equipe. Chez les champions d’Italie, il serait revalorisé, en longueur de contrat et financièrement.