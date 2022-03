RC Lens : Combien vaut Jonathan Clauss sur le mercato ?

Jonathan Clauss est au sommet de sa carrière sportive, avec le RC Lens.

Depuis sa promotion en Ligue 1 durant l’année 2020, le RC Lens est en train de s’installer progressivement en première division française. Après une excellente 7e place lors de l’exercice précédent, les Sang et Or ont encore une chance de se qualifier pour une compétition européenne, d’ici la fin de saison. Parmi les grandes satisfactions au sein de l’effectif lensois, il y a Jonathan Clauss. Le Français produit un football de qualité, en plus d’être au top des ventes de maillots de son club. Sa valeur marchande sur le mercato ne fait qu’augmenter.

Une cote qui explose depuis son arrivée au RC Lens

Après un passage non abouti au centre de formation de Strasbourg, Jonathan Clauss a évolué, pendant un bon moment, dans des divisions amateurs. De D6 allemande à National, en passant par la CFA 2, le droitier signe son premier contrat pro à l’occasion de son unique saison en Ligue 2, avec Quevilly, en 2017-2018. Il met ensuite les voiles pour la deuxième division allemande, et le club de Bielefeld. Après deux exercices réussis, libre de tout contrat, il revient en France et découvre (enfin) la Ligue 1, avec le RC Lens. Alors estimé à 1,5 M€ par Transfermarkt, le latéral en vaut 10 M€, plus d’un an et demi plus tard. L’Observatoire du football (CIES) l’évalue entre 4 et 7 M€.

Le contrat de Jonathan Clauss arrive bientôt à sa fin

Une différence dans les estimations qui pourraient être due à l’âge du joueur (29) et son contrat (prenant fin en juin 2023). La progression du Lensois se fait également dans le jeu. A tel point qu’il a récemment été convoqué en équipe de France, par Didier Deschamps. Une consécration pour le numéro 11 des Sang et Or, qui arrive quelque temps après son changement de représentant, pour l’agence You First. D’après l’Equipe, les négociations entre le RCL et le droitier sont avancées.