RC Lens: Combien vaut le 11 type de la saison 2022-2023 sur le mercato ?

Avec Gradit dans la défense à trois, le 11 type du RC Lens approche les 80 M€, sur le mercato.

Après sa remontée en Ligue 1 en 2020, le RC Lens a confirmé ses progrès, terminant deux fois à la septième position du championnat. Le club Sang et Or a connu une intersaison agitée, avec le départ de plusieurs cadres (Doucouré, Clauss, Banza) mais a su leur trouver des remplaçants, grâce aux belles ventes réalisées. Le capitaine Seko Fofana, sous contrat jusqu’en 2024, pourrait lui aussi quitter le club, d’ici la fin du mercato.

76 M€ la valorisation de ce collectif sur le mercato

Ce collectif type du RC Lens est celui que donne le journal L’Équipe, au commencement de cette saison 2022-2023. En additionnant les valeurs marchandes des onze joueurs, l’effectif lensois approche les 76 millions d’euros, soit un peu moins de 7 millions d’euros par tête. La recrue belge Loïs Openda (22 ans) est dans cette tranche, à l’instar du Polonais Frankowski, capable de jouer à gauche, comme à droite. Ce 11 type pourrait néanmoins peser plus cher, en positionnant l’ex-angevin Jimmy Cabot (évalué à 5M€) en lieu et place de Machado, ainsi qu’en insérant Gaël Kakuta, estimé à 7M€ (en fin de contrat dans un an), sur le front de l’attaque.

Le capitaine Fofana, plus grosse valeur marchande de ce onze

Le milieu de terrain et capitaine de la formation lensoise reste le joueur le mieux coté de l’effectif, sur le marché. S’il vient à être transféré d’ici le 1er septembre prochain, date de clôture du mercato, il laisserait sa place à une autre recrue, le jeune polonais Poreba. Lui, comme les autres arrivants Openda, Samba et Abdul Samed, ont signé un contrat longue durée de 5 ans dans le Nord.

Le onze type du RC Lens saison 2022-2023 et sa valeur sur le marché