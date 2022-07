RC Lens et Puma dévoilent le maillot third 2022-2023

A dominante de blanc, le nouveau maillot third 2022-2023 du RC Lens.

C’est juste avant de disputer un match amical de gala face au club italien, l’Inter Milan, le RC Lens a profité de l’événement, pour dévoiler le maillot third, le short et les bas assortis, que les joueurs de Franck Haise porteront, cette saison 2022-2023. C’est la dernière pièce qu’il restait à révéler du côté de Puma, l’équipementier du club, après le modèle domicile, rayé de sang et d’or et l’extérieur en vert et noir.

Les maillots 2022-2023 de la Ligue 1 : L'AJ Auxerre à domicile ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 26

Blanc en dominante le maillot third 2022-2023 du RC Lens

Ce troisième modèle est blanc pour la couleur largement dominante. Après les lignes verticales, la marque allemande prend ici la diagonale, fixée au centre de la tunique, en rouge et jaune des couleurs iconiques du RC Lens. Sang et or se retrouvent aussi au niveau du col, rond, et en bout de chaque manche.

Existe en authentique ou replica

Produit en polyester recyclé, ce maillot third 2022-2023 du club nordiste existe, pour les supporters, en une version authentique et une autre replica.