RC Lens et Puma dévoilent le maillot third de la saison 2021-22 [OFFICIEL]

Le maillot third 2021-22 du RC Lens est sur fond de bleu

A un tout petit point, au classement final de la saison dernière, de revenir en coupe d’Europe. Ça peut laisser des regrets aux joueurs sang et or, mais ce serait oublier d’où ils revenaient : de loin et de l’étage inférieur. Ce n’est donc pas sur le Vieux continent que le RC Lens portera fièrement son nouveau maillot third 2021-22, dévoilé ce vendredi matin, par le club et son tout nouvel équipementier, Puma.

Le maillot third 2021-22, dernière pièce révélée pour la saison du RC Lens

C’est la dernière pièce qui restait à révéler, après les sorties des modèles domicile et extérieur, au tout début de ce mois de juillet. « La force des couleurs de l’Artois », détaille le Racing pour justifier le choix de la couleur bleue en dominante accompagné de jaune. « L’étincelle de la jeunesse », ajoute le club dans la révélation.

Sorti et disponible à la vente au public

Sitôt sorti, ce maillot third 2021-22 de Puma pour le RC Lens est disponible à la vente, sur les espaces digitaux du club nordiste et ceux de son équipementier. Il faut compter 79 euros, pour une version dite Replica.