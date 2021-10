RC Lens : la valorisation de Christopher Wooh sur le mercato explose

Christopher Wooh, l’une des belles révélations de ce début de saison, en Ligue 1.

Même en Ligue 2, la saison dernière, Christopher Wooh ne manquait pas de sollicitations, de l’étage supérieur. Parce qu’au-delà de ses qualités et de son potentiel, le défenseur central avait d’abord l’avantage de sa situation contractuelle, étant sur la fin de son bail, à l’AS Nancy-Lorraine. C’est donc libre, que le longiligne joueur de 20 ans, a rejoint le RC Lens, dans l’été.

Le RC Lens a recruté Christopher Wooh libre sur le mercato

De libre, donc sans valeur marchande, Christopher Wooh a depuis paraphé un contrat sur une période longue de quatre ans, avec une fin désormais fixée au 30 juin 2025. En conséquence de quoi, le jeune homme est présentement valorisé, à beaucoup plus qu’il ne l’était précédemment. Certes, c’est assez modeste, dans l’appréciation de Transfermarkt, qui l’estime à 2 millions d’euros.

Une valorisation qui explose à plus de 7M€ pour le CIES

Pour autant, il est l’un des cinq joueurs de la Ligue 1, selon la plateforme spécialisée, qui se bonifie le plus, depuis le 1er jour de cette année 2021 ; sa cote marchande a progressé de plus de 1 200%. Si bien, qu’en Suisse, les chercheurs de l’Observatoire du football (CIES) avancent une autre estimation, qui paraît plus sûre et juste pour qualifier le défenseur axial : de 7 à 10 M€, la fourchette donnée, sachant qu’ici aussi, sa cote est à la hausse et très régulièrement mise à jour, en ce sens.