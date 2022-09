RC Lens: Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du club

Seko Fofana n’est plus la recrue la plus chère du RC Lens.

Un oeil sur les 10 recrues les plus chères de l’histoire du RC Lens, raconte dans les grands lignes le parcours du club nordiste, depuis l’entrée au 21e siècle. Car il y a clairement deux temps qui se dessinent : le premier sur la fin des 90’s et le début des années 2000. Et l’autre, qui correspond au retour du club en Ligue 1. Et à son ambition grandissante, saison après saison.

Un top 10 du RC Lens divisé entre le début du siècle et les saisons récentes

Une preuve étant de cette dernière affirmation, que cet été, avec l’arrivée de l’attaquant Loïs Openda depuis le FC Bruges, Lens a bouclé la signature la plus couteuse, dans le sens des indemnités payées : 9,8 millions d’euros et au-delà de la dizaine, avec les bonus inclus. Loïs Openda devance désormais Seko Fofana, premier depuis son départ de l’Udinese, en 2020, moyennant 9 millions d’euros. Souhaitons à Openda la même réussite que son capitaine, sous le maillot Sang et or.

Loïs Openda nouvelle recrue la plus chère de l’histoire du club

Il faut désormais dépasser les 5 millions d’euros, pour entrer dans le top 10 des recrues les plus chères du Racing. Sur ces 10, élargis à 13 en la circonstance, quatre transferts se sont noués sur ce seul marché de l’été. Dont, on l’a dit, le premier de Loïs Openda. Si bien qu’en moyenne, désormais, un joueur de ce classement ci-dessous a été recruté en moyenne, 6 millions d’euros, comme les « vieilles » opérations sur Olivier Dacourt et Esteban Fuertes, il y a plus de vingt ans et les plus récentes arrivées de Sidi Keita (2006), d’Ignatius Ganago (2020) et d’Adam Buksa (2022).

Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du RC Lens

10=. Brice Samba (Nottingham Forest, 2022) = 5 M€

10=. Salis Abdul Samed (Clermont, 2022) = 5 M€

10=. Kanga Akalé (AJ Auxerre, 2007) = 5 M€

10=. Gaël Kakuta (Amiens SC, 2021) = 5 M€

9. El-Hadji Diouf (Stade Rennais, 2001) = 5,3 M€

8. Kevin Danso (FC Augsbourg, 2021) = 5,5 M€

7=. Olivier Dacourt (FC Everton, 1999) = 6 M€

7=. Esteban Fuertes (Derby, 2000) = 6 M€

7=. Sidi Keita (RC Strasbourg, 2006) = 6 M€

7=. Ignatius Ganago (OGC Nice, 2020) = 6 M€

7=. Adam Buksa (New England, 2022) = 6 M€

2. Seko Fofana (Udinese, 2020) = 9 M€

1. Loïs Openda (FC Bruges, 2022) = 9,8 M€