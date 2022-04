RC Lens : Les salaires des Sang et Or, cette saison 2021-2022

Le RC Lens est en réussite, au ratio des salaires payées aux joueurs et des résultats sportifs produits sur le terrain.

Avec les moyens qui sont les siens, le RC Lens évolue dans la cours des grands, étant positionné pour jouer le haut du tableau et possiblement une place pour une coupe européenne, d’ici la fin de cette saison 2021-2022. C’est fort, alors que le club nordiste revendique le seizième budget de son championnat, proche de 43 millions d’euros. Et de fait des salaires moindres sur sa concurrence directe.

Une masse salariale gonflée mais des résultats sportifs supérieurs aux moyens

Au RC Lens, seul le milieu de terrain Seko Fofana dépasse le million d’euros brut annuel, en part fixe, indépendamment de tous les bonus, à la présence, de performance, à la signature… En 2021, selon nos informations à Sportune, la masse salariale du club s’élevait à 24,726 millions euros, hors charges sociales et patronales, qui ajoutent 8,537 millions d’euros, en plus. Elle aura augmenté, cette saison 2021-2022, à la lecture des salaires des joueurs, notamment communiqués, pour le top 10, par le journal L’Equipe, ce 22 mars.

Un peu plus d’un demi-million d’euros la saison, la moyenne au RC Lens

En moyenne, indique le quotidien sportif, un joueur du RC Lens gagne 540 000 euros brut mensuels, dans une fourchette équivalente, à celle des Girondins de Bordeaux et d’autres clubs, plutôt de la moitié basse du tableau. Preuve que les Sang et Or produisent des résultats meilleurs au-delà, sinon des attentes à tous le moins, des moyens à disposition évoqués plus haut.

Les salaires des joueurs du RC Lens, cette saison 2021-2022