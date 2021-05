RC Lens – LOSC : Qui va gagner ce chaud derby selon les bookmakers ?

Un derby du Nord déjà chaud en soit, qui prend une dimension supplémentaire avec l’enjeu des débats.

C’est ce vendredi, à 21h, que les joueurs du LOSC se rendent sur la pelouse du RC Lens, à Bollaert, pour un derby du nord qui s’annonce chaud, notamment en terme d’enjeux. Les Dogues, ayant remportés 4-0, la seule confrontation qui a eu lieu cette saison entre eux et les Sangs et or, le 18 octobre dernier à Lille, doivent s’imposer pour maintenir leur courte avance de 1 point sur leur dauphin parisien. De leur côté, les Lensois doivent se battre afin de conserver leur 5ème place, fortement convoitée par Marseille et Rennes juste derrière eux. Les bookmakers, eux, semblent déjà avoir fait leurs choix.

Le LOSC donné gagnant face au RC Lens

Sur ce point là, pas de réelle surprise. Les Lillois, qui restent sur cinq matches de suite sans défaite, semblent être naturellement les favoris de cette rencontre. Les bookmakers français, peu indécis sur la finalité du match, voient le LOSC venir s’imposer à Lens. La cote de la victoire lilloise est à 1,98 tandis que celle d’un succès Sang et Or est à 4,21. Le match nul, lui, est à 3,51. L’espoir semble donc être maigre pour les hommes de Franck Haise.

Un duel Yilmaz-Kalimuendo en perspective

Toujours selon les bookmakers de l’Hexagone, un match nul 1-1, comme très souvent, est l’option la plus envisageable. Il est coté à 5,50. Du côté des buteurs, on s’attend à voir chez les Dogues un Burak Yilmaz en forme, puisque sa cote pour un but inscrit ce soir, est à 2,69. Pour les pensionnaires du stade Bollaert-Delelis, la tendance semble plus se diriger vers un Arnaud Kalimuendo efficace ce soir devant les cages. La cote de buteur du jeune joueur prêté par le PSG, est de 4,01. Le match est à suivre, à 21h, en direct sur Canal+.