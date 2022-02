RC Lens – PSG : Les maillots des Lensois vendus plus de 10 000€

Le RC Lens a vendu aux enchères, ses maillots fourth porté au cours du match face au PSG et l’opération a eu un certain succès.

Le 4 décembre dernier, le RC Lens accueillait le PSG au Stade Bollaert. La rencontre, comptant pour la 17e journée de Ligue 1, s’est soldée sur un score de parité, 1-1. Les Lensois arboraient un maillot spécial lors de ce match, puisqu’il s’agissait d’une tunique collector en hommage à la Sainte Barbe, patronne des sapeurs pompiers et des mineurs. Quelques semaines plus tard, le RCL a mis aux enchères les maillots du match, pour la cause minière, et a récolté plus de 10 000€.

Plus de 10 000 euros récoltés pour les maillots du clash RCL-PSG

La somme totale a atteint les 10 943 €. Cet argent récolté grâce à ces ventes de maillots sera reversé à l’association “Sauvons la fosse 13-bis des Mines de Lens, Félix-Bollaert”. Celle-ci « agit pour la préservation du patrimoine du bassin minier et notamment sur la restauration de la fosse 13-bis et de son chevalet Félix-Bollaert”, indique le club, dans un communiqué. La mise aux enchères a débuté le mardi 25 janvier et s’est terminé 5 jours plus tard, le samedi 29.

Gaël Kakuta et Jonathan Clauss, tuniques les plus populaire

11 maillots se sont vendus samedi dernier lors de la fin des enchères. Parmi ceux-là, 10 ont été signés par les joueurs en question. Il est à noter que six tuniques ont été achetées à 1 000€ ou plus. Ce sont celles de Gaël Kakuta et de Jonathan Clauss qui sont montées le plus haut, à 1 300 et 1 100€. Avec un prix d’achat moyen à 995€, et 849 la pièce vendue la moins chère, l’opération de soutien du RC Lens à la cause minière a été un réel succès.