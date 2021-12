RC Lens : Quels sont les sponsors du Racing et que rapportent-ils ?

Avec son fidèle et coloré, le RC Lens attire forcément la lumière des sponsors du football.

C’est, au RC Lens un domaine en ébullition, depuis le retour en Ligue 1 et désormais que le club est solidement installé dans l’élite. Sur l’année 2021 des sponsors nouveaux ont rejoint l’aventure, certains plus importants que d’autres, en vue sur la tenue des joueurs, comme l’organisme de formation, ASSIFEP au dos des maillots, ou Smart Good Things, à l’avant. Et surtout Puma pour équipementier.

Plus de sponsors maintenant que le RC Lens est solidement ancré en Ligue 1

Ces partenariats récents vont gonfler les recettes commerciales générées. Lesquelles dépassent les trois millions d’euros, sur les dernières saisons écoulées (voir graphique ci-dessous), essentiellement en Ligue 2, dans le cas des Nordistes, de retour dans l’élite depuis l’exercice 2020-21. Les données comptables des clubs de l’élite du foot français ne sont connues qu’au bilan de 2020.

Trois niveaux de hiérarchisations des partenaires commerciaux

A Lens, il y a trois niveaux de hiérarchisation des commanditaires. Trois sont premium, dont Puma, l’équipementier. « Un partenariat de longue durée », sans durée précise. C’est la première fois que la marque allemande s’unit au club sang et or, . Le groupe Auchan, visible à l’avant des maillots est l’autre « gros » sponsor du club, et l’opérateur de jeux en ligne, Winamax, suit en troisième, avec sa présence au bas du dos des tuniques.

Des actions singulières menées avec des partenaires fidèles

Au rang des initiatives singulières, Lens a donné la saison dernière, à la marque Waigéo qui la soutient depuis longtemps, une présence d’un mois, au dos des maillots des joueurs du groupe pro. Quatre matchs plus tard, le spécialiste des solutions web & mobiles rendait l’espace en étant demeuré invaincu. Le club nordiste enfin, a pour son merchandising, l’expertise des données de Data Talks, en association avec l’agence Sportfive qui l’épaule sur ce domaine.

Les sponsors du RC Lens cette saison 2021-2022

Partenaires principaux

Puma, Auchan, Winamax

Partenaires officiels

Véolia, Aesio Mutuelle, Groupe Lempereur, Assifep, Aushopping Noyelles, McDonald, Pas de Calais, Smart Good Things, Dupont Restauration

Fournisseurs officiels

Azurial, 123 Pare-Brise, Groupe Kyrielys, Lifebox, Boulanger, Brico Depôt, Waigéo

L’évolution des recettes du sponsoring au RC Lens