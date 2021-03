RC Lens : Salaire, contrat ce que Seko Fofana a signé avec le Racing

Seko Fofana a rejoint le projet du promu lensois cet été, et grand bien lui en a jusqu’ici pris, pour lui et son club.

Cet été, le Racing Club de Lens, a recruté Seko Fofana à l’Udinese, contre une somme de 8,5 millions d’euros. Ce qui fait du milieu de terrain, la recrue la plus chère, de l’histoire du club nordiste. Formé au FC Lorient, l’Ivoirien est passé par Manchester City, Fulham, ou encore Bastia. Courtisé par plusieurs écuries de Série A, dont l’Atalanta, engagé en Ligue des Champions cette année, il a préféré le projet du promu. Cette saison, il a disputé 26 matches sous la tunique lensoise, toutes compétitions confondues, pour deux buts marqués, et quatre passes décisives délivrées.

Fofana a signé au RC Lens jusqu’en 2024

Seko Fofana, s’est engagé 3 ans avec les Sang et Or, jusqu’en 2024. Il aura donc, 28 ans, lorsque son contrat arrivera à échéance. Lors de son arrivée, il s’est exprimé sur le site officiel du club, sur son envie de rejoindre le nord de la France : « Quand Lens t’appelle, te fait part de ses projets et t’accorde de l’importance, tu n’hésites pas. Les discussions ont été faites en sous-marin, personne ne s’attendait à ce que je vienne ici. J’ai eu d’autres sollicitations mais je me suis posé les bonnes questions. C’est un grand jour que j’attendais depuis très longtemps. En plus, j’avais envie de revenir en France. »

Le salaire le plus important de l’effectif

Selon les estimations de L’Equipe, dans l’enquête annuelle publiée en ce mois de mars, le salaire de l’ancien citizen, est de 100 000 € brut par mois, c’est le plus important de l’effectif de Lens. En s’engageant avec le RCL, il a doublé sa rémunération par rapport à l’Italie, où il touchait près de 55 000 € brut mensuel. Le joueur de 25 ans, au profil box-to-box, a une valeur marchande de 10 millions d’euros sur Transfermakt, alors que l’Observatoire du football l’estime entre 10 et 15 millions d’euros. Il aura un rôle à jouer important, dans la course à la cinquième place, les hommes de Franck Haise sont pour l’instant, virtuellement qualifiés pour l’Europa League.