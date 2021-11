RC Lens : Un actif joueur à plus de 15M€ en fin de contrat en 2022

Arnaud Kalimuendo est le joueur, à Lens, le plus cher sur le mercato. Et il n’appartient pas au Racing.

Certes, ainsi titré, cela peut faire craindre une saignée au club, à la fin de cet exercice, 2021-2022. Il n’en est ici rien, quoique au RC Lens, il est quand même question du départ annoncé du joueur le plus bankable du collectif de Franck Haise. Mais en ce cas, c’est chose sue, depuis le commencement de la saison et les négociations abouties avec le PSG.

Kalimuendo devrait quitter le RC Lens et ne plus y revenir

Vous l’aurez donc compris, l’on parle ici de l’attaquant Arnaud Kalimuendo qui, depuis deux saisons maintenant, fait le bonheur du RC Lens. A la fin de cette exercice, l’espoir offensif du football, retournera dans son club formateur. Et cette fois, compte tenu de l’absence d’option d’achat, il ne devrait plus revenir dans le Nord, mais poursuivre sa carrière ailleurs ; au Paris Saint-Germain, peut-être, sinon cédé à une nouvelle équipe.

Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac arrivent en bout de bail

Lui, approche les 15 millions d’euros de valorisation, sur le marché des transferts. Un seuil dépassé, à l’ajout du gardien Jean-Louis Leca et du défenseur, Yannick Cahuzac, qui eux arrivent à la fin de leur contrat, avec le club nordiste. Les deux vétérans du football ont des valorisations forcément bien plus basses, au million d’euros, plus ou moins. Ce sont présentement, les seuls cas « urgents » chez les Lensois, si l’on peut ainsi dire, puisque l’on vous dit que le board du club est averti depuis des mois de tous ces états de fait. Nul doute alors, qu’il les aura anticipé…