RC Lens : Un joueur très convoité change d’agent

Courtisé, Jonathan Clauss a de nouveaux conseils pour l’orienter, à un moment charnière de sa carrière.

Depuis sa promotion en Ligue 1, à l’issue de la saison 2019-2020, le RC Lens prouve qu’il a le niveau pour évoluer en première division. Après une septième place lors de l’exercice précédent, le club possède une bonne marge de sécurité sur la bataille au maintien, cette saison, à l’approche du sprint final. Il le doit en partie à Jonathan Clauss, qui réalise de très bonnes performances. Celui-ci a signé avec une nouvelle agence sportive, You First.

Le défenseur du RC Lens rejoint l’agence sportive You First

La société spécialisée dans la représentation de sportifs a célébré la signature du meilleur vendeur de maillots du club cette saison, sur ses réseaux sociaux, en diffusant un montage du numéro 11 lensois. Ce dernier rejoint un de ses actuels coéquipiers de l’effectif lensois, en la personne de Wuilker Fariñez. You First s’occupe également des intérêts d’Ilan Kebbal, le milieu de terrain du Stade de Reims. Par le passé, le défenseur des Sang et Or avait été représenté par Talent Sport Consulting International (TSCI).

La signature de Jonathan Clauss fait suite à celle d’un ancien Gone

Cette annonce fait suite à celle d’un ancien de Ligue 1. Clément Grenier, a également rejoint, il y a quelques jours, l’agence sportive, suite à sa signature pour le club de Liga, Majorque. L’ex-Lyonnais fait partie des nombreux joueurs de You First à évoluer en Espagne. La société ne se contente pas que du football, et représente également des joueurs de basketball, en Europe, comme aux Etats-Unis.