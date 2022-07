RC Lens : Un nouveau logo sur la poitrine du maillot du Racing

Le Groupe Lempereur a prolongé son engagement au près du RC Lens.

Le RC Lens, 7ème du dernier exercice de Ligue 1, a annoncé, via un communiqué de presse, le renouvellement de son partenariat établi entre le club Sang et Or et le Groupe Lempereur, jusqu’en 2025. Associé au Racing depuis 1988, le concessionnaire multimarques verra son nouveau logo apposé sur la poitrine droite des maillots des équipes professionnelles masculine et féminine du club.

Le nouveau logo du Groupe Lempereur sur le maillot

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur notre fidèle partenaire, le Groupe Lempereur, qui prolonge à nos côtés jusqu’en 2025. Ce renouvellement de confiance est l’illustration parfaite d’une union qui se veut toujours aussi forte et enrichissante entre le Racing et le Groupe Lempereur, acteur économique important de notre territoire depuis 35 ans. Jean-Paul Lempereur et ses collaborateurs s’engagent avec conviction à nos côtés, et nous nous réjouissons de voir nos maillots arborer leur logo », souligne Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens.

Un partenariat qui prévoit de la visibilité au Stade Bollaert Delelis

La prolongation du partenariat entre le RC Lens et le Groupe Lempereur prévoit également un important dispositif de visibilité, dont bénéficiera l’entreprise. En plus du nouveau logo sur la poitrine droite des maillots, la marque sera présente au Stade Bollaert Delelis, avec entre autres, des spots sur les écrans géants et le naming du parking officiel du stade. Né en 1987, le Groupe Lempereur est spécialisé dans la distribution et la réparation de véhicules.