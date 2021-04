RC Lens : Un nouveau sponsor d’un mois au dos des maillots lensois

Le RC Lens portera un sponsor d’un mois, au dos du maillot des joueurs.

Le partenaire du Racing Club de Lens, Waigéo, s’affichera sur le bas du maillot. L’entreprise locale, basée à Bruay-la-Buissière dans le Nord, est à seulement 30 km de la ville de Lens. Déjà partenaire des Sang et Or, le spécialiste des solutions web & mobiles, pousse son alliance commerciale plus loin, en augmentant sa visibilité, à travers la tunique des coéquipiers de Yannick Cahuzac. Cela, uniquement pour la période du mois d’avril, à l’approche du money time en Ligue 1.

Waigéo est un partenaire de longue date du RC Lens, depuis la saison 2016-17. Il a notamment travaillé sur le développement de l’application officielle, pour smartphone du club lensois et a prolongé son partenariat de 2 ans l’été dernier, jusqu’en 2022. Au moment d’allonger la durée du bail, le directeur général des Sang et Or, Arnaud Pouille, s’était félicité dans un communiqué, de la bonne entente entre les deux partenaires : « C’est toujours un plaisir de prolonger un partenariat avec un acteur économique local. Une prolongation, c’est le signe que la collaboration entre les 2 entités est bonne »

Un partenaire fidèle

La société française, était déjà un sponsor du RC Lens, lorsque le club végétait en Ligue 2. C’est donc une belle récompense pour Waigéo, d’apparaître sur le dos du maillot lensois, pendant un mois. Une fidélité qu’a loué Fabrice Wolniczak, directeur du développement commercial du RC Lens, au moment de la prolongation du partenariat : « Waigéo, jeune entreprise du territoire, a, depuis sa création, soutenu fidèlement le Racing en Ligue 2. Nous sommes fiers de poursuivre l’aventure avec Arnaud Montewis et ses équipes. » A Lens, c’est une valeur qui compte.