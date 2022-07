RC Lens : Un nouveau sponsor sur le maillot du Racing

Randstad est un nouveau sponsor du RC Lens.

Le RC Lens accueille un nouveau partenaire commercial, qui prendra place sur le maillot. Le groupe Randstad s’associe au Racing pour trois ans, jusqu’en 2025, avec une présence de la marque, dans le dos sur le haut des tuniques des joueurs de Franck Haise. L’entreprise spécialisée dans les ressources humaines remplace ASSIFEP, qui occupait l’espace, la saison dernière.

Randstad sponsor sur le dos des maillots du RC Lens

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Randstad au rang de partenaire officiel du Racing, détaille le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille. Face aux enjeux du marché du travail, le groupe Randstad France se positionne comme un acteur majeur de l’emploi à travers une approche où l’humain est au centre des attentions. Dans nos valeurs, profondément ancrées dans notre ADN, le facteur social et humain apparaît aussi comme déterminant. C’est donc un rapprochement qui nous satisfait pleinement. Par ailleurs, voir une entreprise de premier plan s’associer au club illustre le rayonnement croissant du Racing. Bienvenue Randstad et heureux de partager cette aventure sportive et humaine avec l’ensemble de vos collaborateurs ! »

Un partenariat signé jusqu’en 2025

Randstad aura son logo sur les maillots des équipes masculine et féminine du club et profitera de visibilité sur les supports de communication du RC Lens, ou de la panneautique au stade Bollaert-Delelis. Le partenariat s’est noué avec la complicité de l’agence Sportfive.