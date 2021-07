RC Lens : Un sponsor de l’ASSE sur le maillot du Racing

Le RC Lens portera la marque de Smart Good Things sur le maillot, pour les trois prochaines saisons.

Si, comme nous, vous n’aviez jamais entendu parler de Smart Good Things jusqu’ici, vous allez apprendre à sinon connaître, au moins vous habituer à la marque de boissons dite « éthiques », et à son logo. Car, après avoir annoncé son partenariat avec l’ASSE, pour le dos des maillots des Verts, elle devient sponsor pocket, sur les tuniques du RC Lens.

Smart Good things signe avec le RC Lens après l’ASSE

Cela, ici encore, par le truchement de l’agence Sportfive à l’initiative du rapprochement. Smart Good Things vient de signer pour trois ans, avec le Racing club de Lens, jusqu’en 2024. Elle aure de la visibilité sur la pocket gauche des maillots, ainsi que dans le cadre d’un dispositif classique au stade (panneautique LED, écrans géants…) et les supports de communication du club. L’accord prévoit aussi des abonnements au stade Bollaert-Delelis.

Une marque de boissons sur la pocket gauche du maillot

« En accueillant un partenaire qui innove par les produits qu’il propose et se distingue surtout par son approche philanthropique, notre relation est teintée de sens. Il faut saluer l’audace de Serge Bueno et des entrepreneurs qui l’accompagnent dans ce projet aussi bien novateur qu’ambitieux », détaille le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, dans un communiqué. Smart Good Things se veut responsable, sur son circuit court de production, les aliments choisis et parce que 25% du chiffre d’affaire et reversé à des actions solidaires.