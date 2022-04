RC Strasbourg : Combien vaut désormais Habib Diallo sur le mercato ?

Habib Diallo souffle le chaud et le froid, depuis qu’il a quitté la Lorraine, pour l’Alsace voisine.

Cet été, le RC Strasbourg a réalisé un mercato efficace. Ce recrutement a pu desservir certains éléments, comme Habib Diallo. L’attaquant est issu du centre de formation sénégalais partenaire du FC Metz, Génération Foot. Après des matchs prometteurs avec les Messins, le joueur est prêté une saison et demie au Stade Brestois, entre 2017 et 2018. Il obtient de nombreuses minutes, lui permettant de progresser. Ses performances à son retour attirent les regards, et c’est finalement le Racing qui va se l’offrir, à la toute fin du mercato estival 2020, contre 10 M€. Depuis, sa cote sur le marché des transferts a légèrement augmenté.

Le RC Strasbourg a signé le joueur sur le long terme

Habib Diallo réalise un premier exercice correct, en Alsace. A l’issue de celui-ci, Transfermarkt l’évalue à 10 millions d’euros. C’est 2 millions d’euros de moins que sa valeur actuelle sur le mercato. Du côté de l’Observatoire du football (CIES), sa valorisation est moindre, puisqu’elle oscille entre 7 et 10 millions d’euros. A bientôt 27 ans, l’attaquant est lié sur les trois prochaines saisons avec le RCSA, le menant jusqu’en juin 2025. Cependant, sa situation sportive pourrait le pousser à partir, avant l’expiration de son bail.

Habib Diallo a vu l’attaque strasbourgeoise se renforcer

En 2021-2022, le numéro 20 a dû faire face à une concurrence accrue. Si Ludovic Ajorque fait toujours les beaux jours du RC Strasbourg, l’arrivée de Kevin Gameiro a redistribué les cartes. Il y a deux places pour trois prétendants, et c’est le Sénégalais qui bénéficie du plus petit temps de jeu. Le FCGB s’était penché sur son cas, en fin d’été dernier, comme le rapportait Foot Mercato, mais le joueur avait fini par rester en Alsace. Bien lui en a pris, au vu des saisons diamétralement opposées des deux formations. Alors qu’on se trouve dans la dernière ligne droite du championnat, le RCSA fait partie des clubs en lice pour une potentielle place en Europe, pour 2022-2023.