RC Strasbourg : Combien vaut désormais Ludovic Ajorque sur le mercato ?

Ludovic Ajorque est en ce moment comme son club de Strasbourg : en pleine bourre

En 2021-2022, le RC Strasbourg fait partie des surprises de Ligue 1. Engagé dans la bataille européenne, le club a très bien rebondi, après sa 15e place, lors de l’exercice précédent. Elle peut remercier son trio d’attaque, dont fait partie Ludovic Ajorque. L’avant-centre français dispute sa quatrième saison avec le Racing. Ce dernier l’avait recruté 2M€ en provenance du CF63, durant le mercato estival 2018. Passé par Poiré-sur-Vie et Luçon, le géant (1,97m) a fait ses armes en National, avant de jouer dans les premières divisions françaises. C’est à Clermont qu’il se révèle, lors de son passage, entre 2016 et 2018. Depuis ses débuts professionnels, le gaucher gravit les échelons. Sa cote sur le marché des transferts a naturellement suivi.

Une montée en puissance pour le buteur du RC Strasbourg

Evalué à 3 millions d’euros durant sa première saison avec le Racing, Transfermarkt l’estime désormais à 15 millions d’euros sur le mercato. Sa valeur marchande a donc quintuplé depuis son arrivée en Alsace. Le constat est moins flagrant du côté de l’Observatoire du football (CIES). Ce dernier le valorise entre 4 et 7 millions d’euros. Le numéro 25 est encore sous contrat pour les deux prochaines saisons. Il aura alors 30 ans. Pour sa quatrième saison avec Strasbourg, il réalise l’un de ses meilleurs exercices. Il fait également partie des joueurs vendant le plus de maillots en 2021-2022.

Un club de Premier League sur Ludovic Ajorque ?

A 28 ans, il forme, aujourd’hui, avec Kevin Gameiro, son compère d’attaque, un duo redoutable. Ils comptent, à eux deux, plus de 30 implications directes sur des buts de leur formation. Ce total monte à plus de 40, si l’on ajoute Habib Diallo à l’équation. Pour la deuxième fois consécutive, l’ancien du CF63 est impliqué sur plus de 20 buts. Il s’agit de performances essentielles aux bons résultats du Racing. Comme souvent, cela attire l’intérêt d’autres clubs. Selon Foot Mercato, West Ham était venu aux renseignements, l’hiver dernier. Si l’attaquant n’a pas mis les voiles en cours de saison, pas sûr qu’il en soit de même à l’issue du mercato estival, qui ouvre ses portes dans quelques mois.