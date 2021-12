RC Strasbourg : Qui vend le plus de maillots à son nom au Racing ?

Kevin Gameiro est de retour à Strasbourg et ses supporters le lui rendent bien.

Un être revient et tous sont rhabillés. Cela pourrait être une maxime qui concerne Kevin Gameiro et les supporters du Racing Club de Strasbourg. A 34 ans, après huit saisons en Espagne et treize loin d’Alsace, il est revenu au club qui l’a formé et forgé, à la rentrée de la saison. Et depuis, il est celui que les suiveurs du club réclament le plus, floqué au dos de leur maillot.

Les supporters du RC Strasbourg ravis du retour de Gameiro

Son neuf devance confortablement le reste du collectif strasbourgeois, c’est que l’attaquant international français treize fois est un renfort notable et apprécié des supporters strasbourgeois. Ludovic Ajorque, autre joueur du secteur offensif, du groupe de Julien Stephan a aussi ses partisans. Son nom suit celui de Gameiro sur les flocages, tel que cela nous a été confirmé.

Les trois maillots du RC Strasbourg ont leur succès commercial

Le gardien belge, Matz Sels a aussi ses fans. Au moment pour nous de prendre le pouls, il complétait, avec son numéro 1 dans le dos, le podium des joueurs réclamés, dans les espaces officiels physiques du club. C’est-à-dire hors réseau de distributeurs ou ventes digitales. A Strasbourg enfin, si le bleu maillot domicile a le plus de succès, le blanc à l’extérieur et le rouge en third ont aussi leur public, cette saison 2021-2022.

Sportune fait le tour de la Ligue 1 pour connaître les joueurs qui vendent le plus de maillots à leur nom, club par club. Retrouvez les épisode précédents 👇

* Qui vend le plus de maillots à son nom au Stade Rennais ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom au RC Lens ?