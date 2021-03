RC Strasbourg : Salaire, contrat, ce que Habib Diallo a signé avec le Racing

Habib Diallo n’a pas beaucoup voyagé en passant de Metz à Strasbourg.

C’est moins son départ du FC Metz, puisqu’il avait du club lorrain un bon de sortie, que sa destination finale au RC Strasbourg qui a surpris. C’est que Habib Diallo, l’arme offensive numéro une des Grenats, la saison dernière a rejoint rien de moins que le voisin et rival alsacien. Et à l’époque, Diallo aimé des supporters messins, ne tenait pas personnellement à l’infidélité. Mais voilà comment le buteur international sénégalais a basculé dans l’été, d’un club à l’autre.

Un contrat de cinq ans signé avec le RC Strasbourg

Montant de l’opération : 10 millions d’euros, le joueur de 25 ans est à ce titre devenu la recrue la plus chère de l’histoire du Racing. Avec Strasbourg, il s’est engagé sur un contrat d’une durée maximale de cinq saisons, avec pour terme le 30 juin 2025. Il lui vaut de gagner, selon les estimations du journal L’Equipe, un salaire de 100 000 euros brut mensuels, hors variables, qui est le plus élevé du vestiaire strasbourgeois. Ajorque et Thomasson ont le même dans son collectif.

Un salaire augmenté de Metz au Racing pour Habib Diallo

C’est une augmentation salariale sur ses émoluments précédents à Metz. Habib Diallo avoisinait alors les 80 000 euros brut mensuels, avec un contrat signé jusqu’en 2022. Formé à Génération Foot puis par le partenaire FC Metz, Habib Diallo avait été prolongé en 2019. Pour sa première saison strasbourgeoise, il a disputé 28 matches, inscrit sept buts et délivré trois passes décisives.