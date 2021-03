RC Strasbourg : Simakan n°1, les 10 cessions les plus chères de l’histoire du RCSA

Mohamed Simakan quittera Strasbourg pour Leipzig, cet été.

Le défenseur du RC Strasbourg, Mohamed Simakan, s’est engagé cinq ans avec le Red Bull Leipzig, qu’il rejoindra cet été. Le club allemand va débourser 17 millions d’euros plus des bonus, pour s’attacher les services du joueur, une somme record pour les Alsaciens. Le Racing Club de Strasbourg, n’a jamais réalisé de transfert à plus de 20 millions d’euros, que ce soit en terme d’achat ou de vente.

Bienvenue à Leipzig ! 🔴⚪ Le défenseur de 20 ans Mohamed #Simakan rejoindra le #RBLeipzig pour cinq ans à partir du1er juillet 2021 ✍️ 👉 https://t.co/iGH2Zd818L pic.twitter.com/nOXZZlk6VW — RB Leipzig (@RBLeipzig_Fr) March 22, 2021

Simakan, l’un des seuls défenseurs du classement

Parmi les dix cessions les plus chères, il y a seulement deux défenseurs. En plus de Mohamed Simakan, le Français Valerien Ismaël, arrière central, formé en Alsace, quitte Strasbourg en 1997, pour tenter sa chance à l’étranger. Crystal Palace l’engage contre la somme de 3,8 millions d’euros. Depuis cette époque, la valeur marchande des footballeurs a flambé, y compris celle des défenseurs.

RC Strasbourg, des ventes issues de la formation

Le RC Strasbourg, est classé seulement 33e au classement FFF, des centres de formation français. Pourtant, les cessions les plus élevées concernent souvent des joueurs du crû, passés entre les murs de la pouponnière alsacienne. Mohamed Simakan, mais aussi Youssouf Fofana, qui lui, a rapporté 14 millions d’euros, à son club après son départ vers Monaco… Sur les dix joueurs, qui ont fait gagner le plus d’argent à Strasbourg, via une indemnisation de transfert, cinq sont formés en Alsace.

Les 10 cessions les plus chères de l’histoire du RCSA