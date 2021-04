RC Strasbourg : Un U16 du Racing rejoint l’agence de Raphaël Varane

L’attaquant strasbourgeois, Mohamed Bechikh, sera à l’avenir conseillé par l’agence CAA Base.

Mohamed Bechikh, a signé un contrat de 3 ans en faveur du RC Strasbourg, en 2019, en provenance de l’US Torcy. International avec les U16 de l’Equipe de France, il a aussi porté le maillot de l’US Créteil dans le Val-de-Marne, et évolue au poste d’attaquant. Récemment, il a rejoint l’agence britannique, CAA Base. Le jeune homme, prend place dans l’énorme pool des plus de 300 joueurs, entraîneurs ou directeurs sportifs, que conseille la société, installée à Londres. C’est un grand pas en avant, dans sa carrière, pour le buteur, qui aura 16 ans le 13 juillet prochain.

Le jeune joueur du RC Strasbourg rejoint des cadors

En France, CAA Base s’est associée à un agent de joueur très connu : Bruno Satin. Le but de ce partenariat, est d’établir une forte présence sur le marché français, et de faciliter les transactions entre l’Hexagone et l’Angleterre. Récemment, c’est le Nantais Ludovic Blas qui s’est greffé à l’aventure. Mais la société, compte des clients encore plus prestigieux, comme Raphael Varane au Real Madrid, Heung-min Son et Dele Alli à Tottenham, ou encore Kyle Walker, à Manchester City. Des noms, qui devraient faire rêver le jeune pousse du RC Strasbourg, Mohamed Bechikh.

CAA Base accompagne des stars comme Varane

Kyle Walker, s’est engagé avec CAA Base dès l’âge de 17 ans, il a déclaré sur le site de l’entreprise : « Je suis avec CAA Base depuis l’âge de 17 ans et l’équipe là-bas m’a nourri et m’a soutenu sur et en dehors du terrain, car je suis devenu le joueur que je suis aujourd’hui. Je suis convaincu que toutes mes affaires sont gérées sous par des professionnels et des experts en qui j’ai confiance, me laissant me concentrer sur mon football. » Un engagement dès le plus jeune âge, qui rappel la situation de Mohamed Bechikh.