RCSA : Télé, sponsors, billetterie, salaires, détails d’une saison 2021 déficitaire de 7,4M€

Comme la majorité des autres clubs de son championnat, le RC Strasbourg Alsace a bouclé sa saison dernière, avec un déficit.

Si l’exercice 2020 avait été plutôt bien amorti, avec un léger bénéfice de 2,3 millions d’euros, au commencement de la Covid et de ses effets contraires sur l’économie du sport, le RC Strasbourg Alsace a bouclé la saison 2020-2021 avec des pertes financières, données par la DNCG à 7,4 millions d’euros net. Cela résultant notamment des effets de la crise sanitaire sur les huis clos au stade, qui pénalisent ce club particulièrement suivi de ses fans.

Droits télé qui augmentent mais billetterie qui s’effondre

Pour autant, d’une saison à l’autre, le chiffre d’affaire de l’opérationnel a progressé, passant de 37,8 millions, à 39,6 millions, au bilan du 30 juin dernier. Cela étant doublement le fait d’une augmentation des droits de l’audiovisuel, de 19,4 à 20,4 M€ et plus encore de la ligne « autres produits », de 2,3 à 11,2 M€. En revanche, le sponsoring est en baisse de 2 millions d’euros (à 7,7 M€ en 2021), et les recettes de la billetterie à la Meinau plongent à 282 000 euros, contre 6,5 millions, au bilan de la saison 2019-20.

Le RC Strasbourg Alsace plombé par son mercato

Si les recettes augmentent, les charges elles aussi, dans une proportion toutefois contrôlée (de 56,4 à 57,7 M€), avec une masse salariale augmentée de 30,7 M€ à 32,2 millions d’euros, ce sont surtout les investissements réalisés sur le marché des transferts qui accentuent les pertes, puisqu’en 2021, le solde sur le mercato du RCSA est négatif de 18,1 millions d’euros. Ce qui conduit à ces finances dans le rouge, au dernier bilan comptable, comme pour l’écrasante majorité des clubs de l’élite, cette saison dernière.