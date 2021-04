Real 1er, PSG 4 : Les clubs qui ont gagné le plus d’argent en C1, cette saison

Moins les droits télé qui gonflent l’addition, le Real Madrid a déjà gagné près de 100 millions d’euros de la Ligue des champions. Il espère au moins tripler ces revenus, avec la Super Ligue.

Nous l’avions traité la semaine dernière, uniquement pour les clubs français, leurs gains sur la scène européenne, cette saison 2020-21. C’était avant que s’organise le putsch de douze clubs du foot européen, à compter d’aujourd’hui, dissidents du reste du continent. Le sujet prend donc un peu plus d’importance, car c’est en définitive le seul nerf de la guerre menée contre l’UEFA : celui de l’argent.

L’argent au coeur de la scission entre la Ligue des champions et la Super Ligue

Et du manque de deniers que déplorent les frondeurs. Avec la Super Ligue, les clubs engagés pourraient multiplier par trois à quatre, les revenus produits de la Ligue des champions. Ce sont pourtant déjà eux qui revendiquent le plus gros pactole, dans la part des primes distribuées pour la C1. Le Real Madrid, en première ligne du divorce, est aussi le leader des bonus financiers, à ce stade des demi-finales de l’édition 2020-21, de la Ligue des champions.

Real en tête, le PSG premier des non-frondeurs

Huit des douze clubs partants sont dans le top 15 de ceux qui cumulent d’argent, de cette campagne européenne, C1 et C3 confondus. Et le podium leur appartient, avec le Real Madrid devant Chelsea et Manchester City. Et le PSG, quatrième demi-finaliste qui suit. Les chiffres ci-dessous correspondent à tous les bonus de l’UEFA, indépendamment des droits du marketpool. C’est-à-dire la prime de qualification, celles des résultats en phase de groupe, puis en éliminatoires et enfin la part au coefficient, selon les performances passées sur le Vieux Continent.

Les 10 clubs qui ont gagné le plus d’argent en Ligue des champions, cette saison

10. Juventus = 69 350 211 €

9. Liverpool = 70 057 368 €

8. Borussia Dortmund = 72 273 368 €

7. FC Barcelone = 72 674 211 €

6. FC Porto = 74 489 368 €

5. Bayern Munich = 85 182 211 €

4. Paris SG = 86 697 368 €

3. Manchester City = 88 318 211 €

2. Chelsea = 91 821 368 €

1. Real Madrid = 92 416 526 €