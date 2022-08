Real, Barça: Ce que sera le classement final de la Liga selon l’Observatoire du football

Le Real Madrid est favori à sa propre succession et selon le CIES, le club de la capitale d’Espagne conservera son titre devant le Barça.

Ce week-end se disputait la 2ème journée de Liga. Si rien n’est encore figé en ce mois d’août, le verdict final sera rendu le 4 juin 2023, soit dans un peu plus de neuf mois. Ce lundi, l’Observatoire du football (CIES) a dévoilé, dans sa newsletter hebdomadaire, une esquisse de ce que sera le classement du championnat espagnol, au terme de la 38ème et dernière journée. Avec le Real Madrid champion devant non pas le FC Barcelone mais son rival de la capitale, l’Atlético Madrid. Les Blaugranas finiraient troisièmes.

Le Real Madrid champion devant l’Atlético et le Barça, selon le CIES

Pour dresser son classement, le CIES a pris en compte « les performances des équipes lors des deux saisons précédentes, le capital expérience des joueurs de l’effectif actuel et les dépenses sur le marché des transferts ». Si les Merengue conserveraient leur titre, les dauphins seraient les Colchoneros de Diego Simeone, troisièmes l’an passé. Le Barça de Xavi serait sur la dernière marche du podium, devant le FC Séville, qui obtiendrait donc le dernier billet pour la Ligue des Champions.

Girona FC seul promu qui ne se maintiendrait pas

Vainqueur des barrages d’accession à la Liga, le Girona FC apparaît comme le seul promu qui redescendrait à l’échelon inférieur, accompagné par le Cadiz CF et le RCD Mallorca. Les deux autres nouveaux que sont le Real Valladolid et Almería se maintiendraient au plus haut niveau du football espagnol. Rendez-vous début juin pour savoir si les chercheurs suisses du CIES avaient visé juste.