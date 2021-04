Real – Barça: Qui va gagner ce Clasico selon les bookmakers ?

Choc au sommet ce samedi en Liga.

Le Real Madrid reçoit le Barça, ce samedi, dans un Clasico qui s’annonce décisif dans la course au titre, en Liga. Au match aller, les hommes de Zinédine Zidane, ont battu les Barcelonais 1-3, au Camp Nou. L’heure de la revanche, a sonné pour les coéquipiers de Lionel Messi, qui comptent seulement un point de retard sur le leader, l’Atletico Madrid. En cas de victoire, les Catalans peuvent prendre cinq longueurs d’avance, sur leur adversaire du soir. Avant de démarrer le choc, le FC Barcelone est donné favori par les bookmakers, contre son rival historique, le Real Madrid, qui reste sur une belle victoire (3-1) en Ligue des Champions, face à Liverpool.

Le Barça favori contre le Real Madrid

L’équipe dirigée par Ronald Koeman, pourra bénéficier de l’absence d’un cadre de Zinédine Zidane. En effet Sergio Ramos est blessé. Un succès des Blaugrana est coté à 2,3, alors que la victoire madrilène paie 2,9 fois la mise de départ. La cote du match nul, entre les deux géants espagnols, est à 3,9. Le scénario, le plus favorable aux coéquipiers de Ousmane Dembélé, est un succès 1-2, qui rapporterait 7,8 euros pour 1 de joué. Mais c’est le partage des points 1-1 qui sort d’abord, des estimations des opérateurs en France. C’est coté à la moyenne de 6. Quant au Real Madrid, si victoire il y a, elle serait aussi sur un score de 2-1. Mais cela reste difficilement envisageable, à 9 contre un.

Benzema et Messi qui marquent lors du Clasico

Evidemment, le grand favori pour marquer lors de ce duel au sommet est le génie argentin, Lionel Messi. Même si sa cote est presque équivalente, à celle du Français Karim Benzema. Le but du Barcelonais rapporterait 1,9 euros pour 1 de joué, alors que la réalisation du meilleur buteur madrilène, vaut 2 fois la mise initiale. Depuis le début de saison, l’ancien lyonnais a marqué 18 buts en championnat contre 23 pour la Pulga. Deux autres tricolores, devraient être de la partie, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Revenu en grande forme, un but de l’ex joueur du Stade Rennais vaut 3,4, alors que, un de l’ancien attaquant de l’Atletico Madrid, paie 3,6 fois la mise de départ.