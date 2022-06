Real Madrid : Audi c’est fini, Benzema et co vont rouler pour BMW

Les voitures Audi prêtées par la marque aux joueurs du Real Madrid, comme ici Karim Benzema, c’est bientôt fini.

Depuis 2003, Audi est l’un des sponsors principaux du Real Madrid. Le contrat entre le club madrilène et la société automobile allemande touche à sa fin le 1er juillet et celui-ci ne sera pas reconduit. D’après les informations du média espagnol Marca, à partir de 2022-2023, BMW, l’un des concurrents directs de la marque aux 4 anneaux, deviendra partenaire de la Maison Blanche. Le constructeur allemand mettra donc à disposition des véhicules pour Karim Benzema, Luka Modric et compagnie.

La fin d’un partenariat long de 19 ans entre le Real Madrid et Audi

Les raisons sont multiples. Du côté madrilène, l’arrivée du nouveau Bernabeu, en 2023, pousse les dirigeants à augmenter les tarifs. Cette hausse de prix ne s’aligne pas avec la volonté de la marque aux anneaux, de réduire sa présence dans le football. Audi se concentrera principalement sur le Bayern Munich, club dans lequel elle est actionnaire minoritaire. D’après Marca, BMW bénéficiera des mêmes privilèges que son prédécesseur, soit une forte présence sur les panneaux publicitaires autour du stade, sur les bancs, ainsi qu’au centre d’entraînement de Valdebebas. Les tournois d’été organisés par le club porteront également le nom du constructeur allemand.

#LoMásLeído El Real Madrid cambia su patrocinio de Audi… ¡por BMW! https://t.co/8hDZzfsjxQ — MARCA (@marca) June 23, 2022

Karim Benzema et les siens vont rouler en BMW dès 2022-2023

Le Real Madrid imite l’AC Milan. En 2018, et après 11 ans de collaboration, les Rossoneri ont mis fin à leur association avec Audi. Après 3 ans sans association avec un constructeur automobile, l’équipe milanaise a trouvé chaussure à son pied, en s’engageant avec BMW pour les saisons à suivre. Avec l’arrivée du nouveau stade l’exercice prochain et d’un rajeunissement de l’effectif, via le recrutement de Tchouaméni ou encore de Camavinga, la Casa Blanca poursuit son développement.