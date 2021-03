Real Madrid : Bientôt un casino à Santiago-Bernabeu

Le Real Madrid prévoit d’ajouter un casino, à son stade Santiago-Bernabeu.

Le Real Madrid a dévoilé un plan de rénovation du Stade Santiago-Bernabéu en 2019, dans lequel il prévoit d’installer un casino, selon Front Office Sports. Son président, Florentino Pérez a déclaré, sur le site officiel du club, concernant la nouvelle enceinte : « Le nouveau stade continuera d’être le théâtre des émotions qui marquera le futur du Real Madrid, le meilleur stade du monde pour pouvoir de nouveau être reconnu à la fin du siècle comme le meilleur club du XXIe siècle. Un nouveau stade, patrimoine et fierté de nos socios et supporters » L’endroit vieux de 73 ans, va subir un énorme lifting, sans toutefois gagner en capacité, au-delà des 81 000 places actuelles.

Ce serait une première de voir, un casino, à l’intérieur d’une enceinte de football. Il pourrait, rapporter plus de 120 millions d’euros par an supplémentaires pour amortir le coût des travaux, d’après Insider Sport, et attirer un nouveau public, pour élargir le profil du consommateur au stade. Pour rappel, le Real Madrid a touché près 108 millions d’euros en 2020, de revenus liés à la billetterie. En France, cela semble difficile de faire éclore un tel projet, sachant que la loi de 15 juin 1907, stipule que l’endroit qui permet de jouer de l’argent, doit être construit près des stations balnéaires, thermales et climatiques.

Le stade du Real Madrid aura plusieurs fonctions

En plus du casino, d’autres activités seront mises en place dans le nouveau stade Santiago-Bernabéu. Il devrait avoir plus de commerces et de restaurants et il se murmure qu’un hôtel sera construit, avec des chambres donnant vue directe sur la pelouse chère aux joueurs de Zidane. Les travaux devaient normalement se poursuivre jusqu’en 2023, mais avec la crise du coronavirus et l’arrêt complet des compétitions, le calendrier a pris de l’avance et la livraison est désormais espérée à 2022. Le coût du chantier est estimé à plus de 500 millions d’euros. Le projet est pharamineux, avec notamment l’apparition d’un toit rétractable.