Plus les jours passent et plus Gareth Bale est annoncé proche d’un départ du Real Madrid. Mais à quelques jours de la fin du marché des transferts de l’hiver, le Gallois est parti pour rester, comme déjà l’été dernier. Voilà bientôt sept ans qu’il est en Espagne et qu’il réside dans la même maison. Elle était anciennement celle du Brésilien Kaka, auquel Gareth Bale a d’abord versé un loyer, avant de la lui racheter.

Elle est estimée proche de 7 millions d’euros, pour une superficie de 1 500 mètres carrés. Elle se situe dans le quartier select et sécurisé de la Finca, où résidait à son époque un certain Cristiano Ronaldo. Et où pas mal de footballeurs des clubs du Real Madrid et de l’Atlético rival, ont leurs quartiers. Tel que détaillait en son temps, par magazine Vaninatis, elle se dresse sur deux étages, avec un sous-sol de 400 m2, servant pour partie de garage pour six voitures.

Le rez-de-chaussée occupe 650 m2. Il y a une piscine intérieur, une salle de sport, un immense séjour, un salon avec une cheminée à double foyer. A l’étage la suite parentale ouvre sur un bureau et dispose d’un grand dressing. Il y a quatre autres chambres toutes avec une salle d’eau ou de bain privative. Découvrez quelques images et les plans de la demeure, dans le diaporama ci-dessus.