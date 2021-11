Real Madrid: Les clauses libératoires des joueurs du Real cette saison 2021-22

Quelles sont les clauses libératoires des joueurs du Real Madrid ?

Il en est surtout question, en ce moment, du côté du FC Barcelone et de celle attribuée à Pedri, car elle est la première, chez les Blaugrana, au milliard d’euros. Le Real Madrid n’a pas attendu aussi longtemps, pour proposer à ses joueurs, des clauses libératoires d’un montant aussi dingue, qu’inutile, à 1 000 millions d’euros.

Le Real Madrid avant le Barça fixait des clauses au milliard

Cela fait déjà une décennie que la pratique a cours, depuis la dernière génération des Galactiques ; Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema. L’attaquant français, toujours au club, l’a gardé, rénovation de son contrat, après rénovation. Et depuis, Gareth Bale, recrue record au Real Madrid, l’a signé également et encore récemment, l’espoir au milieu, Federico Valverde, parce qu’il vient de prolonger son contrat pour une durée particulièrement rare de six ans, jusqu’en 2027. Son club l’a donc blindé sur la clause, pour écarter les concurrents.

A Madrid, les clauses sont délibérément hors de la réalité du mercato

Chez les Merengue, ces clauses sont particulièrement éloignées de la réalité du marché et c’est voulu, pour éviter les mésaventures du Barça rival, quand il a perdu Neymar, parti pour 222 millions d’euros, au Paris Saint-Germain. Avec Karim Benzema, deux autres internationaux français évoluent dans ce collectif : Ferland Mendy et Eduardo Camavinga. Leurs clauses à eux sont respectivement de 250 et 700 millions d’euros, avec des contrats allant jusqu’en 2025 pour le latéral et 2027, le milieu de terrain.

Les clauses libératoires des joueurs du Real Madrid, saison 2021-2022