Real Madrid : Dans la luxueuse maison à 7M€ que Gareth Bale va devoir quitter

Gareth Bale vit ses derniers jours à Madrid et dans la maison qu’il occupe, depuis son arrivée au Real.

L’aventure espagnole touche à sa fin, pour l’ailier Gareth Bale, anciennement le joueur le plus cher du monde (il a été recruté pour 105 M€), devenu dans le temps à ce point indésirable, qu’il n’a pris part qu’à cinq matchs, cette saison 2021-2022. Le capitaine du Pays de Galles arrive au bout de son contrat de cinq ans, au 30 de ce mois de juin, et il ne sera donc pas conservé. Cela signifie aussi qu’il va devoir quitter sa grande maison située à Pozuelo de Alarcón, où résident également Karim Benzema, Luka Modric ou Toni Kroos.

La maison madrilène de Gareth Bale en images ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 7

Gareth Bale va quitter le Real Madrid et sa grande maison

Celle de Gareth Bale est estimée à près de 7 millions d’euros. Elle était anciennement, à la propriété du footballeur brésilien, Kaka. Elle s’étend sur 1 500 mètres carrés, et s’élève sur deux étages. Dont 400 mètres carrés sont en sous-sol et 650 mètres carrés au premier étage. Il y a, tout à l’intérieur, quatre chambres et leur salle d’eau ou de bain privative, une salle de sport, une piscine et un bain à remous, ainsi qu’une grande salle de réception, que le joueur montre parfois sur ses réseaux sociaux.

Quel futur pour l’ailier et capitaine du Pays de Galles ?

Point important, qui aurait poussé le joueur à choisir cet endroit, elle se situe à moins d’une dizaine de minutes du golf de Santander et tout le monde connait la passion, quasi dévorante, de Gareth Bale pour ce sport. Le Gallois va devoir trouver un nouveau point de chute qui reste, à ce jour, très incertain. Il se dit qu’il pourrait revenir en Premier League anglaise, à moins d’une décision plus radicale qui le verrait, à 32 ans, prendre sa retraite du football, pour se consacrer à son autre sport préférentiel.