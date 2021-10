Real Madrid : Enorme clause libératoire pour Camavinga en Liga

Eduardo Camavinga a signé, avec le Real Madrid, une clause libératoire.

C’est un secret dernièrement levé par le journal sportif espagnol, Mundo Deportivo. Il concerne Eduardo Camavinga, espoir du foot français, sur lequel le Real Madrid a mis la main, l’été dernier, moyennant une indemnité de transfert de 31 millions d’euros (hors bonus), payée au Stade Rennais. En traversant les Pyrénées pour l’Espagne et sa Liga, Eduardo Camavinga a paraphé un contrat de six ans, avec une clause libératoire.

Une clause de patron pour Eduardo Camavinga

Elles sont en effet obligatoires chez nos voisins ibères, autant que prohibées chez nous. Elles servent de montant à payer, par les autres clubs, pour arracher le milieu de terrain axial, à sa nouvelle formation. En l’espèce, le Real Madrid est tranquille. Il a fixé celle de l’international tricolore à 700 millions d’euros, selon Mundo Deportivo.

Un contrat de six ans avec le Real Madrid

Elle est à l’équivalence de celles attribuées au gardien Thibaut Courtois, le latéral, Miguel Gutiérrez, et les milieux offensifs, Marco Asensio, et Isco. Eduardo Camavinga a signé un contrat d’une durée inédite en France, de six ans. Il avoisine depuis, un salaire proche de 4 millions d’euros net par an, évolutif dans le temps.