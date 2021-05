Real Madrid : Hazard sort une montre « mauvais oeil ». Elle vaut 550 000€ !

A l’occasion du déplacement des joueurs du Real Madrid, à Londres, pour la demi-finale retour de Ligue des Champions, on a pu apercevoir Eden Hazard monter et descendre de l’avion avec un objet tout particulier au poignet. Il s’agit tout bonnement d’une montre Richard Mille, et plus précisément du modèle RM 26-02 « Mauvais Œil ». Un exemplaire très rare d’une valeur de 550 000 €.

Eden Hazard pourrait porter malchance au Real Madrid pour 550 000 €

Quel drôle de paradoxe, que de s’envoler vers un rendez-vous si important que celui qui attend les Merengue, ce soir, avec une montre qui se veut, d’après son nom, être emprunte de malchance. C’est en tout cas le pari risqué d’Eden Hazard, déjà adepte de ce type d’apparats de luxe, que l’on a donc vu porter ce modèle « Mauvais Œil », une montre estimée à 550 000 €, et n’existant dans le monde qu’en 25 exemplaires. Son producteur, la marque Richard Mille, déjà connue pour entretenir des partenariats dans le monde du sport, comme avec Rafael Nadal ou encore Ferrari, semble donc avoir trouvé un bon client en la personne de l’international belge, pas très superstitieux apparemment.

Une montre faite avec le souci du détail

Créée par l’artisan suisse Olivier Vaucher, la particularité visuelle qu’offre ce modèle est tout d’abord la présence, dans le cadran, de flammes et d’un œil, façonnés dans de l’or rouge 3N, donnant un résultat très réaliste. Elle possède un calibre tourbillon RM 26-02 et est protégée par un boîtier en céramique noire TZP. Ce boîtier lui permet par ailleurs de pouvoir rester étanche à 50 mètres. Apparue pour la première fois en 2015, sa production initiale de 25 exemplaires n’a pas augmenté depuis. Une pièce donc, qui semble plus que compliqué à trouver, pour ceux qui auraient les moyens de se la payer.