Real Madrid : La fortune de Florentino Perez explose en 2021

2021 est une année qui commence bien pour Florentino Perez, fraîchement réélu à la présidence du Real Madrid.

Seul candidat à sa propre succession, Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid jusqu’en 2025. Les succès récents des Madrilène, sur la scène nationale et européenne jouent en sa faveur. Outre de veiller sur la Maison Blanche en tant que chef du club, l’Espagnol de 74 ans dirige le groupe ACS, numéro un de la construction, dans son pays natal. L’entreprise est cotée en bourse, Perez détient près de 13% du capital. Selon Forbes, il est la 9e personnalité la plus riche d’Espagne. Après une année délicate pour lui, à cause de la crise de la Covid-19, l’hispanique se relève, et sa fortune explose en 2021.

La fortune de Florentino Perez augmente de 75 % en 2021

L’année dernière, sa fortune a chuté de manière significative. C’est-à-dire que, riche de 1,8 milliards d’euros en mars 2019, il l’était de 1,3 millards au dernier pointage en 2020, mais l’analyse est tombée à 1 milliard d’euros, au commencement de la crise sanitaire liée au coronavirus. Mais en 2021, le président du Real Madrid, a vu son patrimoine financier augmenter de nouveau de 75 %, d’après Forbes, et atteindre 1,7 milliards d’euros, soit une somme presque équivalente à 2019, l’année où le dirigeant madrilène a gagné le plus d’argent. A cette période, il était le 1057e homme le plus riche, à l’échelle de toute la surface du globe, il est désormais le 1517e.

Le président du Real Madrid a vu sa société grandir

En marge de ses activités au Real Madrid, l’homme d’affaire de 71 ans doit surtout sa richesse à l’entreprise Actividades de construcción y servicios (ACS), la plus importante d’Espagne sur le terrain des constructions de chantier. En 1997, il rachète la société, au moment de l’acquisition, le groupe réalise un chiffre d’affaires modeste et a 150 salariés. Vingt-quatre année plus tard, sa boîte compte un volume de transactions d’environ 35 milliards d’euros pour l’année 2020. Grâce à son succès à la tête d’Actividades de construcción y servicios, Florentino Perez est élu « meilleur PDG de l’année 2017 » en Espagne, par Forbes.