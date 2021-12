Real Madrid : La voiture de Camavinga, en quoi roule-t-il ?

Pour première voiture, Eduardo Camavinga a choisi un SUV, mais un modèle avec du muscle sous le capot.

Voilà un peu plus d’un an, quelques jours après son 18e anniversaire, célébré le 20 novembre 2020, qu’Eduardo Camavinga est titulaire du permis de conduire. Sa voiture actuelle est donc sa première, en tant que conducteur « labellisé ». Jusqu’à peu en France et depuis l’été en Espagne, puisque le jeune international français a quitté le cocon rennais, pour le challenge offert par le Real Madrid, Camavinga se déplace, au volant d’une Mercedes.

Eduardo Camavinga roule en SUV Mercedes

Très précisément, un Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC, tel que l’on peut régulièrement le voir sur les réseaux sociaux, quand il pointe à l’entraînement des Merengue. Ou parce qu’il a manifestement choisi de teinter ses vitres à la réception du bolide, tel que le montrait la société s-Select auto pro, au cours de l’automne dernier.

Le premier bolide du milieu du Real Madrid

Camavinga est encore un jeune conducteur. Son Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC n’est pas le monstre de puissance qu’ont d’autres footballeurs, comme les supercars Ferrari ou Lamborghini. Mais il développe quand même 387 chevaux, voire plus selon certaines versions. Cela signifie que ce SUV du constructeur à l’étoile avale le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes et il peut atteindre les 270 km/h. C’est bien assez Camavinga, dont on remarque qu’il ne boude jamais son plaisir, devant les fans qui lui réclament un cliché ou un autographe. Pourvu que ça dure et qu’il garde son sourire aux lèvres et sa disponibilité, quand plus tard, il sera un grand champion de sa discipline. Puisqu’il est programmé comme tel…