Real Madrid : Les impressionnantes voitures de Thibaut Courtois

Porsche, Aston Martin, Roll Royce ou Mercedes, Thibaut Courtois a de sympathiques bolides qui passent entre ses mains.

Thibaut Courtois, gardien de but du Real Madrid est arrivé au centre d’entraînement du club marilène au volant d’une Rolls-Royce, estimée à plus de 300 000 €, d’après AS. Pourtant, il y a moins d’un mois, l’ancien joueur de Chelsea débarquait au « Ciudad Real Madrid » avec une Ferrari Enzo , vendue à plus de 200 000 €. Cette dernière est équipée d’un moteur V8 de 620 chevaux, qui lui permet de taquiner les 320 km/h en vitesse de pointe. Un bolide rapide, comme celui qu’il a affiché sur Instagram en 2017, une Mercedes-Benz C63 AMG.

Thibaut Courtois aime les belles voitures depuis le début de sa carrière

Thibaut Courtois, gardien de but du Real Madrid, est un vrai passionné de belles voitures. Depuis son début de carrière professionnelle, il a souvent roulé dans des bolides de luxe. En 2013, lors de la prolongation de son prêt avec l’Atlético Madrid, il a été aperçu, conduisant une Porsche Panamera GTS Lorsqu’il évoluait sous le maillot de Chelsea, son partenaire Alvaro Morato avait déclaré « Thibaut Courtois a une Aston Martin. Elle est vraiment très, très bien ». C’était un modèle Vanquish, qui peut se négocier à près de 400.000 €.

Lamborghini Urus plutôt que l’Audi du club

Tous les ans, les joueurs du Real Madrid reçoivent un véhicule de la marque Audi, sponsor du club de la capitale espagnol. Le gardien de but a opté cette année, pour une Audi Q7 50 TDI. Une voiture que les Madrilène conservent un an, et qui doit servir à se rendre à l’entraînement. Mais Thibaud Courtois préfère venir avec son bolide personnel, comme à l’été dernier lorsqu’il se rend à son lieu de travail avec une Lamborghini Urus d’une valeur de 220 000 €.

Les voitures que conduit Thibaut Courtois