Real Madrid : Les maillots de Mbappé et Haaland sont « prêts »

L’Espagne, tout au moins pour une partie d’entre elle, rêve d’associer Erling Haaland et Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid.

La dernière journée de Ligue des Champions, a montré que Mbappé et Haaland, étaient l’avenir du football mondial. Le Français, a marqué un triplé face au FC Barcelone, et le buteur de Dortmund, un doublé contre Séville. De quoi, alimenter les rumeurs sur une éventuelle arrivée des deux jeunes joueurs au Real Madrid, sachant que les Madrilène n’ont pas recruté un seul renfort au mercato, une première au 21e siècle.

Les supporters du Real en rêvent

Les rumeurs sont tellement tenaces en ce qui les concernent que de plus en plus de maillots du Real Madrid à leurs noms, circulent sur la toile. Entre les médias qui nourrissent le fantasme et les créatifs du web, débordants d’ambition pour leur équipe. Avec le buméro 9 pour Haaland, le 10 pour Mbappé, s’il faut ne pas heurter leur sensibilité.

Mbappe plus plébiscité que Haaland

Un récent sondage de AS, faisait état, d’une tendance chez les supporters du Real. Ils seraient plus enclin à accueillir le Parisien plutôt que Erling Haaland, un résultat sans appel, le natif de Bondy représente près de 65 % des votes, alors que le Norvégien totalise lui 35 % des suffrages. Une enquête réalisée, juste après le match XXL du Français, nettement moins performant ce dimanche soir face à l’AS Monaco.