Real Madrid : Marcelo a payé plus d’1 M€ d’amendes depuis qu’il est au Real

Marcelo cumule les amendes depuis qu’il est au Real Madrid.

Marcelo pourrait écoper d’une amende de 600 euros, pour ne pas avoir respecté les mesures sanitaires liées à la Covid-19. Le joueur du Real Madrid, a posté une photo de famille au bord de la mer à Valence sur Instagram, alors qu’il lui était interdit de quitter la capitale espagnole. Ce n’est pas la première sanction financière, pour le Brésilien, au club depuis 2007. En effet, le latéral gauche aurait accumulé près d’un million d’euros d’amendes, depuis qu’il est joueur du Real Madrid, selon AS.

Les problèmes de Marcelo avec le fisc espagnol

En 2018, l’ancien joueur de Fluminense a dû payer près de 800 000 euros au fisc espagnol, pour fraude, et a été condamné à 4 mois de prison. Toujours d’après AS, il aurait reconnu avoir utilisé une société écran pour ses droits d’image afin de diminuer ce qu’il devait aux impôts. En plaidant coupable, il a évité de terminer derrière les barreaux, mais a quand même déboursé la somme réclamée par le tribunal. Pas une première pour le joueur auriverde, qui a caché près de 500 000 euros au fisc, en 2011 et 2012, ce qui lui a valut une sanction de 150 000 euros, plus le remboursement de sa dette au titre de l’exercice 2013, d’après le média hispanique.

Au Real Madrid, il a roulé sans permis

Une conduite sans permis, lui a coûté 157 000 euros, de plus, l’international brésilien roulait 14 km/h au dessus de la limite autorisée, à 120 km/h. Pour sa défense, le latéral gauche a déclaré qu’il ignorait avoir perdu tous ses points selon El Mundo. Vient s’ajouter à ça, un autre délit routier en 2013, qui a conduit a une amende de 6 000 euros. Décidément, le défenseur de 32 ans, est rapide, pour le bien de ses coéquipiers sur un terrain de football, mais aussi à l’intérieur de son bolide, ce qui est moins bénéfique pour son porte feuille et sa sécurité.