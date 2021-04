Real Madrid : Qui pourrait signer cet été selon les bookmakers ?

A seulement trois points du leader en championnat, et encore en course en Ligue des Champions, le Real Madrid de Zinédine Zidane peut encore réaliser un doublé. Ce mardi soir, les coéquipiers de Karim Benzema, ont battu Liverpool 3-1, dans le cadre des quarts de finale aller de LDC. Avec plusieurs cadres, qui arrivent en fin de contrat, comme Ramos ou Modric, les dirigeants espagnols pourraient frapper fort sur le marché des transferts, cet été. Alors que le dernier mercato, a été calme du côté de la capitale, les bookmakers ont déjà envisagé les futures recrues de la Maison Blanche, et il y a de quoi faire rêver les fans, de l’une des plus grandes institutions du football mondial.

Haaland plus proche du Real Madrid que Mbappé ?

Selon le média Sport, l’agent de Erling Haaland, Mino Raiola et son père, Alf-Inge Haaland, étaient à Barcelone afin de négocier le transfert du jeune Norvégien au Barca. D’après Cuatro, le joueur du Borussia Dortmund, aurait pris la décision de quitter l’Allemagne, pour démarrer un projet plus ambitieux l’été prochain. Mais, il pourrait très bien rejoindre le rival, sa venue au Real Madrid est cotée à 3. C’est plus probable, qu’une arrivée du Français Mbappé, alors que le nom de l’attaquant du PSG, qui n’a toujours pas prolongé son bail à Paris, circule depuis plusieurs années, du côté de la Maison Blanche. Sa signature en Espagne rapporterait 7 euros pour 1 de joué.

Vers un retour de Ronaldo, selon les bookmakers ?

Selon une information de AS, Cristiano Ronaldo voudrait quitter la Juventus, pour retourner au Real Madrid, au prochain mercato. À un an de la fin de son contrat, les dirigeants madrilène, pourraient lui offrir un salaire de 25 millions d’euros net par an. Un retour du Portugais, vaut 5 fois la mise initiale. Enfin, un autre Français, a des chances, de rejoindre l’équipe dirigée par Zinédine Zidane, selon les bookmakers : le prodige tricolore, Eduardo Camavinga, un peu plus en difficulté cette saison avec le Stade Rennais. La cote, pour qu’il entre dans la cours des grands, en signant dans un club de la dimension du Real Madrid, est de 4.