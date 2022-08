Real Madrid : Rüdiger fait sensation avec son bolide à 650 000€

Antonio Rüdiger roule dans une marque légendaire au volant d’un bolide, musclé par un préparateur non moins mythique, dans le monde de l’automobile.

Ce lundi matin, les supporters du Real Madrid présents au centre d’entraînement ont pu admirer le magnifique véhicule de luxe, avec lequel Antonio Rüdiger a débarqué. Le défenseur, recruté libre de Chelsea au début du mercato, est arrivé à Valdebebas au volant de sa Rolls-Royce Cullinan. Si le quotidien madrilène As estime le bolide à 300 000 euros, ce modèle unique, customisé dans l’atelier du préparateur allemand Mansory, vaut en réalité le double.

Le bolide de Rüdiger veut 650 000 euros

Au prix de base, ce SUV, le premier de la marque britannique, est estimé dans les 340 000 euros. Mansory, le spécialiste de la modification de marques de prestige, a customisé cette Rolls-Royce Cullinan et conséquemment, sa valeur a grimpé à près de 650 000 euros. À dominante blanche avec des motifs sur le capot, cette voiture de luxe possède un moteur V12 de 600 chevaux et atteint les 100 km/h en 5 secondes. Ce bijou personnalisé, le défenseur de 29 ans le conduit déjà depuis l’année dernière, lorsqu’il jouait en Angleterre.

Le joueur du Real Madrid est fan de voitures

L’international allemand (53 sélections) est très friand de grosses voitures, mais il collabore toujours avec Mansory pour donner un trait personnel et exclusif à ses bolides. Parmi ceux de son garage, on mentionnera sa Ferrari 812 ou son Lamborghini Urus noir et orange, tous deux préparés par la marque allemande.