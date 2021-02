Real Madrid : Salaire, contrat, ce que le Real propose à Alaba (Bayern)

David Alaba va quitter le Bayern Munich et le Real serait prêt à l’accueillir.

David Alaba a officialisé son départ du Bayern Munich, mercredi en conférence de presse. En fin de contrat cet été, le joueur formé en Bavière, va relever un nouveau défi. Des clubs anglais (Chelsea, City, Man U) ainsi que le PSG, sont intéressés pour accueillir l’Autrichien, mais c’est bien le Real Madrid qui semble tenir la corde. D’après ESPN, le club espagnol aurait obtenu un accord verbale, avec David Alaba, et son agent Pini Zahavi.

Un salaire annuel de 11 M € net pour Alaba

L’Autrichien, perçoit en Allemagne, un salaire de 10 M € brut à l’année. Selon Marca, le défenseur âgé de 28 ans aurait négocié un contrat de 5 ans, avec une rémunération à hauteur de 11 M € net par an. Une augmentation de salaire, et une durée de contrat, que le Bayern n’était pas en mesure de lui accorder. Les dirigeants allemands, auraient proposé une prolongation de trois ans, sans revalorisation salariale.

Le Real s’interroge

D’après le média hispanique AS, la venue de David Alaba poserait des questions à certains dirigeants du Real Madrid. Au moment de sa signature, il aura 29 ans, et son historique de blessures ne jouerait pas à sa faveur. Même si le Bavarois est un joueur confirmé à son poste, et une référence sur le continent européen, les dirigeants madrilène sont hésitants. Affaire à suivre, surtout que l’international autrichien ne manque pas de courtisants…