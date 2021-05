Real Madrid : Salaire, contrat, ce que le Real proposerait à Massimiliano Allegri

Alors que Zinédine Zidane a officiellement quitté son poste d’entraîneur du Real Madrid, le club doit se pencher déjà sur sa succession. Et un nom, celui de Massimiliano Allegri est, selon la presse espagnole, et comme l’indique AS, une des priorités de la Casa Blanca, pour venir succéder au technicien français. Le coach italien serait, depuis longtemps, déjà au courant de la volonté des dirigeants madrilènes de le faire venir dans la capitale espagnole, et aurait, toujours selon le quotidien ibérique, déjà refusé plusieurs avances, d’autres clubs.

#RealMadrid have offered to Max #Allegri a contract until 2023 (€10M/year). #Juventus are also in the race and are pushing for Max’s return. #Inter are looking him as Conte’s replacement. The Plans B of Real Madrid as new coach are #Raul and Antonio #Conte. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2021