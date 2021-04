Real Madrid : Salaire, contrat, ce que Modric va prolonger avec le Real

Du rab pour le Ballon d’or. En fin de contrat avec le Real Madrid, au 30 juin qui arrive, Luka Modric va normalement poursuivre son aventure, avec la Maison Blanche. Il est en effet question d’étendre le bail du milieu de terrain de 33 ans et à ce propos, le journaliste italien Nicolò Schira livre quelques informations, sur les réseaux sociaux.

D’abord que la prolongation porterait sur une saison de plus. Soit une fin fixée en 2022. Luka Modric l’a rejoint en 2012, en provenance des Spurs de Tottenham. A terme, cela fera donc une décennie passée par le vice-champion du monde croate, dans la capitale d’Espagne. Payé comme un des leaders du collectif de Zidane qu’il est, Luka Modric va toutefois revoir ses ambitions salariales à la baisse.

