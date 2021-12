Real Madrid : Les salaires des joueurs du Real cette saison 2021-2022

Pour aider le club face à la crise, les joueurs du Real Madrid ont accepté de rogner sur leurs salaires, cette saison 2021-2022.

Les temps sont durs au Real Madrid qui doit ronger son frein, en attendant des jours meilleurs. Ou financièrement plus propices. Le club merengue a essuyé la crise et ses effets, si bien que l’été 2020, il n’a recruté personne. Une première depuis le siècle dernier. Et cette saison 2021-2022 encore, il doit compter sur ses joueurs et les efforts de chacun, pour réduire les salaires.

Les joueurs du Real Madrid ont accepté de rogner 10% de leur salaire

En moyenne, tous ont accepté de rogner 10% environ, de leurs émoluments annuels. C’est ce que nous avons retiré à chacun, sur les estimations « normales » de leurs revenus, pour part fixe, sans les primes individuelles, collectives ou à la signature. De fait, la masse salariale du club merengue, à 420 millions d’euros, en 2020 a baissé, au cours des de la saison suivante, et celle en cours également. Elle est bien inférieure aux limites fixées par la Ligue de foot, à 739 millions d’euros, pour cet exercice.

Une masse salariale en-deçà des limites autorisées.

Cet été, le défenseur autrichien David Alaba a été recruté, libre mais contre un salaire qui hisse l’ancien du Bayern Munich, directement sur le podium des joueurs les mieux payés, dans le dos du Belge Eden Hazard et de Gareth Bale, lequel ailier gallois est dans sa dernière saison contractuelle. Et il ne sera pas conservé par la direction.

David Alaba se glisse après Gareth Bale et Eden Hazard sur le podium

Les salaires des joueurs du Real Madrid, à lire dans le tableau en page deux, sont des estimations annuelles brutes de chaque joueur, sur la base de chiffres de plusieurs sources espagnoles, du Mundo Deportivo et des médias sportifs pro Real, Marca et AS, notamment. Tous les joueurs ont aussi dans leur contrat, une clause libératoire, qui sont obligatoires dans le foot professionnel espagnol.

Les salaires des joueurs du Real Madrid, saison 2021-2022

Joueur Salaire 2021-22 Echéance du contrat Thibaut Courtois 9,36 M€ 2024 Andriy Lunin – 2026 David Alaba 15,6 M€ 2026