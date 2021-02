Real Madrid : Un transfert pour Varane qui change d’équipementier

Raphaël Varane n’est plus un joueur sponsorisé par Nike.

Cela traînait dans l’air depuis un bout de temps, le joueur se montrant tantôt avec des chaussures Puma aux pieds, tantôt avec des Nike. Jusqu’ici, la Virgule était son équipementier officiel depuis de très longues années qui l’ont vu exploser au plus haut niveau, avec le Real Madrid. Et l’équipe de France de Football. Mais l’histoire entre Raphaël Varane et Nike est désormais terminée.

Varane de Nike à Puma

Officiellement ce jeudi, maintenant que vient d’être annoncée sa nouvelle collaboration. Varane rejoint la marque allemande Puma. Ni la durée du contrat, ni son montant ne sont connus. Le défenseur champion du monde est l’un des nombreux joueurs ayant quitté Nike, depuis la fin 2020 et le début de cette année civile. Le groupe américain a décidé de considérablement réduire la voilure de ses soutiens sportifs.

Le défenseur du Real Madrid poussé au changement ?

Dans le foot comme ailleurs de grands noms ont changé d’écurie. Puma est l’une des marques qui en profite pour recruter de nouveaux prospects. Je suis ravi de rejoindre la famille Puma, à ce stade de ma carrière, qui coïncide avec une période très stimulante pour la marque (…) Je suis vraiment très heureux de rejoindre la maison de certains des plus grands joueurs de l’histoire du football », déclare l’intéressé, par communiqué.