Real Madrid : Varane et les voitures, son impressionnant garage

Dans le garage de Raphaël Varane, il y a les bolides des sponsors. Et des perso plus pretigieux.

Situation pas banale qu’a vécu anciennement Raphaël Varane quand, en 2015, il est devenu un ambassadeur régional, du constructeur Jaguar. Ce rapprochement, à l’époque, voulait que le défenseur français use d’une F-Type de la marque, pour ses déplacement au quotidien. Seulement voilà, au Real Madrid, son club, existe un sponsoring avec Audi.



Entre Jaguar du sponsor perso et les Audi de celui du club

Chaque année, les joueurs reçoivent une voiture du constructeur aux anneaux en prêt pour voiture de fonction. Il leur est demandé de rouler avec, quand les déplacements sont liés, à la pratique du football. Pour Varane, il fallait alors choisir entre ses intérêts personnels et ceux du collectif. Aujourd’hui, la question n’est plus, car voilà longtemps qu’il n’est plus associé aux communications de la marque britannique.

Le premier au Real Madrid à choisir l’électrique

De fait Raphaël Varane a une Audi dans son garage. Toutes les années du partenariat, il a eu différents modèles. En 2020, il a été le premier de son collectif à choisir le modèle e-tron électrique du groupe allemand. En 201, il a persisté et d’autres au club, l’ont suivi. Pour d’autres bolides d’un prestige et d’une classe bien au-dessus, le champion du monde 2018 s’est marié en 2015 et ilm avait pour les célébrations, une Rolls Royce Phantom.

Une Bentley et une bombe signée McLaren dans le garage

Plus récemment, il a été aperçu avec une Bentley Continental GT, un bolide qu’affectionnent particulièrement, les footballeurs de la Premier League. Las but not least, il a en sa possession, une Mclaren 720s LM, produite en série limitée à 50 exemplaires. Elle est du orange iconique du groupe anglais et vaut près de 300 000 euros. Les voitures de Raphaël Varane sont à voir, en images, dans le diaporama, ci-dessus.