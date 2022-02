Real Madrid : Vers une surprenante reconversion pour Marcelo ?

Selon les rumeurs venues d’Espagne, Marcelo se verrait bien embrasser une carrière dans le mannequinat, après le football.

Le match aller du huitième de finale entre le PSG et le Real Madrid approche à grands pas et la rencontre fait les gros titres, pour de nombreuses raisons. L’une d’entre elles, la plus surprenante à coup sûr, est la possible reconversion du latéral brésilien madrilène Marcelo. Selon les informations de Paco Gonzalez, journaliste espagnol pour Cope, le joueur souhaiterait se reconvertir en…mannequin de sous-vêtements.

Marcelo, en fin de parcours au Real Madrid

Le contrat du latéral touche à sa fin et ne va vraisemblablement pas être prolongé. Devenu Madrilène durant le mercato hivernal 2007, le joueur est devenu une référence à son poste. Même si le numéro 12 merengue reste concentré sur sa saison avec Madrid, il explore tout de même ses options. Les pistes privilégiées se trouvent toutes en dehors du Vieux Continent. Un retour au bercail en ligue brésilienne pourrait être de mise, tout comme une aventure aux Etats-Unis, dans le club de son ami David Beckham, au sein de l’Inter Miami. L’autre solution le mènerait à du mannequinat sous vêtements.

💥Informa Paco González ➡️Marcelo quiere conseguir un título más que Gento y el año que viene ser modelo de ropa interior https://t.co/Yk2B8k1VZe — Tiempo de Juego (@tjcope) February 6, 2022

Un avenir dans la mode pour le latéral brésilien ?

Dimanche dernier, Paco Gonzalez a indiqué que Marcelo pensait déjà à sa reconversion, et qu’il aimerait se lancer dans l’univers de la mode. Le but étant de devenir un modèle de sous-vêtements pour une marque nord-américaine. Le Brésilien pourrait être amené à demander conseil à son ancien coéquipier et bon ami, Cristiano Ronaldo, qui a créé sa propre marque de sous vêtements, il y a quelques années.