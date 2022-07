Revenus + trading, les 30 clubs qui gagnent le plus d’argent dans le foot

C’est une lecture différente des revenus que génèrent les plus riches clubs du football international, car elle englobe, au chiffre d’affaire classique de l’opérationnel, les bénéfices des opérations sur le marché des transferts. Elle nous est donnée par la plateforme d’analyses et de données, Off The Pitch et elle change certains ordres, au plus haut notamment.

Parce qu’en 2021, pour la saison prise en référence, Manchester City a devancé le Real Madrid (644,9 M€ contre 640,7 M€), à l’addition des droits de la télé, du sponsoring/merchandising et de la billetterie. Mais le récent champion d’Europe a gagné plus du produit du trading, raison pour laquelle sur le total des revenus de la saison, il devance le club de Guardiola.

Money League has been the industry benchmark when measuring financial strength by looking at revenue.

We have done some analysis to see whether including transfer revenue in total turnover makes any difference to financial strength.

Full analysishttps://t.co/PUtZYt5H3k pic.twitter.com/9Yu3HYeONg

— Off The Pitch (@OffThePitch_com) July 8, 2022